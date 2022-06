Condò: «Raspadori meglio di Scamacca per il Milan» (Di venerdì 10 giugno 2022) Le parole di Paolo Condò sul calciomercato del Milan, alla ricerca di una punta, dicendo la sua sui due obiettivi del Sassuolo Paolo Condò intervenuto a Sky Sport ha detto la sua su Giacomo Raspadori in ottica Milan. Ecco le sue parole. «Raspadori è più utile di Scamacca, il giocatore del Sassuolo che più mi immaginavo per il Milan. Nel momento in cui prendi Origi hai tre centravanti, quindi diventa intelligente andare a prendere quello che ti può giocare dietro la punta e sostituire Leao quando non c’è». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Le parole di Paolosul calciomercato del, alla ricerca di una punta, dicendo la sua sui due obiettivi del Sassuolo Paolointervenuto a Sky Sport ha detto la sua su Giacomoin ottica. Ecco le sue parole. «è più utile di, il giocatore del Sassuolo che più mi immaginavo per il. Nel momento in cui prendi Origi hai tre centravanti, quindi diventa intelligente andare a prendere quello che ti può giocare dietro la punta e sostituire Leao quando non c’è». L'articolo proviene da Calcio News 24.

