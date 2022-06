Concorso straordinario bis Miur 2022, come inoltrare la domanda e la scadenza. Ecco il bando e la tabella (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Ministero dell'Istruzione comunica che nel periodo compreso tra il 18 maggio 2022 (h. 9,00) ed il 16 giugno 2022 (h. 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Ministero dell'Istruzione comunica che nel periodo compreso tra il 18 maggio(h. 9,00) ed il 16 giugno(h. 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle...

Pubblicità

orizzontescuola : Concorso straordinario bis, dichiarazione titoli nella domanda. Quali vanno presentati all’USR - ProDocente : Concorso straordinario bis, dichiarazione titoli nella domanda. Quali vanno presentati all’USR - EdizioniAnicia : Concorso straordinario, chiarimenti sul pagamento dei diritti di segreteria - PacificoTweet : Concorso straordinario bis per 14mila docenti secondaria, una settimana ancora per candidarsi: previste non più di… - AniefTorino : Concorso straordinario bis per 14mila docenti secondaria, una settimana ancora per candidarsi: previste non più di… -