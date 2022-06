Conad | tre nuovi iperstore nel 2022 «Ex cinema Nuovo | stop al progetto»

Advertising

rep_parma : Conad Centro Nord: nel 2021 vendite per 1.853 milioni (+4,4%). A Parma previste altre tre aperture [aggiornamento d… - romeedemie : apro tiktok mi innamoro di tre macellai della conad chiudo tiktok - Rebibbia909 : @Mamertino3 Incredibile, in tendenza con gp e conad sempre quei due o tre boomeroni - f4irykri : ragazz? pizza senza glutine del conad marchio alimentum buonissima mi sono gonfiata un po' ma dopo tre ore sono già… -

Reggionline

Ancc Coop, Ancd, Fiepet Confesercenti, Fida, Federdistribuzione e Fipe - Confcommercio ... In poco più dianni i buoni - utilizzati quotidianamente nei bar, supermercati, ristoranti - hanno ...Lunedì 20 giugno ore 19.30 prenderà il via la terza edizione del Torneo Trasimeno Basket 3Vs3 in collaborazione con- Magazzini Pesciarelli di Magione e Passignano. Sarannoserate che ... Conad Centro Nord: bilancio in crescita e nuovi punti vendita Tre nuovi iperstore Conad in Bergamasca entro il 2022, ma stop al progetto, inseguito da anni (l’annuncio nel 2017), di posizionarsi nel cuore di Bergamo con l’apertura di uno spazio «di prestigio» su ...Il 15 giugno aprirà il supermercato di via Luxemburg a Reggio, nel 2023/2024 toccherà a Correggio, Ospizio, Reggiolo, Sesso e Bibbiano REGGIO EMILIA – Assemblea di Bilancio oggi per Conad Centro Nord ...