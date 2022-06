“Con lui stai sbagliando”. Isola dei Famosi: Mercedesz e Edoardo, solo Vaporidis ha capito tutto (Di venerdì 10 giugno 2022) Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger, nuovo rapporto all’orizzonte. Dopo aver avuto dei contrasti i due naufraghi sembrano aver trovato una nuova e inattesa sintonia. Lo ricorderete, all’Isola dei Famosi l’attore e la modella hanno avuto un duro scontro relativamente all’attrazione provata da quest’ultima per Edoardo. “Adesso improvvisamente è diventata cosa, la moglie di Edoardo? – sbottò Nicolas – Capisco l’affetto che ha nei suoi confronti… che poi tutto ‘sto affetto in 5 giorni spiegatemelo voi, però vabbè, sorvoliamo!”. Lo stesso Edoardo Tavassi aveva detto: “Vedere Mercedesz che mi difende a spada tratta come se fossi suo marito dovrebbe farmi piacere, ma in realtà a me me puzza… io scherzo, gioco, ma lei non è la mia ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) NicolasHenger, nuovo rapporto all’orizzonte. Dopo aver avuto dei contrasti i due naufraghi sembrano aver trovato una nuova e inattesa sintonia. Lo ricorderete, all’deil’attore e la modella hanno avuto un duro scontro relativamente all’attrazione provata da quest’ultima per. “Adesso improvvisamente è diventata cosa, la moglie di? – sbottò Nicolas – Capisco l’affetto che ha nei suoi confronti… che poi‘sto affetto in 5 giorni spiegatemelo voi, però vabbè, sorvoliamo!”. Lo stessoTavassi aveva detto: “Vedereche mi difende a spada tratta come se fossi suo marito dovrebbe farmi piacere, ma in realtà a me me puzza… io scherzo, gioco, ma lei non è la mia ...

Pubblicità

AntoVitiello : #Tomori a @TheAthletic: 'Più facevano i clean sheets, più volevamo ripeterci. Siamo diventati più affamati, come sq… - EnricoLetta : #Genova è l'unica grande città ???? senza assessore ai servizi sociali. E chi non ce la fa ed è in difficoltà? #Bucci… - mariocalabresi : Ci ha lasciato Gianni #Clerici, un gigante del giornalismo sportivo, aveva eleganza, competenza e sapeva spiegare t… - AleGuerani : @jacopogiliberto Però con lui sei sicuro del limite dei due mandati perché al terzo non ci arriva per il colesterolo - CarlottaMarche7 : RT @Wikileaks_Ita: #Sallusti è l'es del 'giornalista' reazionario eterodiretto..qui diffama #Assange definendolo ladro e spia con augurio p… -