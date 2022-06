Comunali, The Good Lobby denuncia: solo a Genova oltre 18mila fuori sede non potranno votare (Di venerdì 10 giugno 2022) Più di 18mila fuori sede genovesi non potranno esprimere la propria preferenza sul futuro sindaco e sulla futura giunta. Almeno 16mila quelli che non potranno incidere sul risultato dei Referendum a tema giustizia. Al centro del problema, l’impossibilità di votare al di fuori del proprio luogo di residenza. Sono i numeri raccolti dall’organizzazione non profit The Good Lobby solo per quanto riguarda Genova, dove domenica 12 giugno si vota anche per le elezioni Comunali. Il problema però è nazionale: per questo la richiesta alle istituzioni è di arrivare a sbloccare la legge sul voto dei fuori sede – ad oggi ferma in Parlamento – almeno prima delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Più digenovesi nonesprimere la propria preferenza sul futuro sindaco e sulla futura giunta. Almeno 16mila quelli che nonincidere sul risultato dei Referendum a tema giustizia. Al centro del problema, l’impossibilità dial didel proprio luogo di residenza. Sono i numeri raccolti dall’organizzazione non profit Theper quanto riguarda, dove domenica 12 giugno si vota anche per le elezioni. Il problema però è nazionale: per questo la richiesta alle istituzioni è di arrivare a sbloccare la legge sul voto dei– ad oggi ferma in Parlamento – almeno prima delle ...

