Comunali | Letta | “Abbraccio Salvini-Meloni a Verona? Mossa di chi ha visto i sondaggi e ha avuto paura”

(Di venerdì 10 giugno 2022) L’e la ‘pace ritrovata’ tra i leader di Lega e Fratelli d’Italia, Matteoe Giorgia, “mi è sembrata ladi chi hadie di chi si è messo una granche lì le cose possano andare in maniera diversa”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico, al Salone del Mobile di Milano. “Mi ha fatto piacere vederli, è un segnale per noi interessante e positivo quello”,che “è uno dei posti dove la partita è aperta anche se in partenza sembrava già chiusa”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Letta dà il via alla corsa del centrosinistra - Gemma04510476 : RT @ManfrediPotenti: ??#COMUNALI - #PISA #LETTA: Per #Pisa2023 ci metto la faccia...anzi la scopa!' Letta pare pronto anche a spazzare stra… - Teresat73540673 : - dddtriple1 : RT @ansa_liguria: Comunali: Bucci, Letta si scusi, Pd votò contro decreto Genova - 437647627 : RT @ansa_liguria: Comunali: Bucci, Letta si scusi, Pd votò contro decreto Genova -

... perché questo voto è importante Amministrative, come si vota alleReportage dalle città ... Per Enricole politiche del prossimo anno "saranno elezioni in cui non ci saranno terze opzioni ...In caso contrario, subito dopo le elezionidi domenica il meccanismo si metterà in azione. ...che avrebbe l'effetto di spostare la questione dal tavolo regionale a quello di EnricoA Rimini, grazie al milione di euro che arriva dal Pnrr verrà creato un Centro servizi per il contrasto alle fragilità con spazi per l'orientamento, ...La legge di stabilità regionale, infatti, ha introdotto una norma che vorrebbe consentire l’aumento delle indennità di sindaci, assessori e consiglieri comunali facendo riferimento ad una ...