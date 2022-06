Comunali Como, il centrodestra silura l’uscente Landriscina ma il centrosinistra va al voto con due candidate. M5s? Senza simbolo (Di venerdì 10 giugno 2022) La candidatura della dominatrice Doha Zaghi, in arte Lady Demonique, ha tenuto banco per giorni. Finché Carlo Calenda non l’ha fatta fuori via Twitter: “Non ci sono i presupposti”. A salvarla non sono bastati la solidarietà del referente comasco di Azione, che si è dimesso, né quella della candidata sindaco del centrosinistra Barbara Minghetti, che ne ha riconosciuto il contributo dato alla stesura del programma: alle amministrative di Como, la mistress e performer in incontri sadomaso non ci sarà. Ma questo appuntamento elettorale, di aspetti insoliti, ne ha anche altri: il sindaco uscente Mario Landriscina non è stato ricandidato dal centrodestra, il centrosinistra ha due candidate a farsi concorrenza al primo turno e il M5s non ci sarà. O meglio, gli esponenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) La candidatura della dominatrice Doha Zaghi, in arte Lady Demonique, ha tenuto banco per giorni. Finché Carlo Calenda non l’ha fatta fuori via Twitter: “Non ci sono i presupposti”. A salvarla non sono bastati la solidarietà del referente comasco di Azione, che si è dimesso, né quella della candidata sindaco delBarbara Minghetti, che ne ha riconosciuto il contributo dato alla stesura del programma: alle amministrative di, la mistress e performer in incontri sadomaso non ci sarà. Ma questo appuntamento elettorale, di aspetti insoliti, ne ha anche altri: il sindaco uscente Marionon è stato ricandidato dal, ilha duea farsi concorrenza al primo turno e ilnon ci sarà. O meglio, gli esponenti ...

