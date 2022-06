Comunali | 18 candidati impresentabili alle elezioni | la lista della Commissione Antimafia C' è anche un aspirante sindaco Quattro sono a Palermo

Pubblicità

borghi_claudio : Fra poco interveniamo a #Palermorinasce con @AlbertoBagnai e @AlbertoSamona a sostegno di Antonio Triolo e Elisabet… - petergomezblog : Comunali, la denuncia di Morra: “Impresentabili? Nessun partito ha consegnato le liste dei candidati all’Antimafia… - MediasetTgcom24 : Antimafia, 18 candidati 'impresentabili' alle elezioni comunali #commissione #commissioneantimafia #leggeseverino - MauroVelati : RT @Demos_Piemonte: #Borgomanero. Alle elezioni comunali del #12giugno vota i candidati di DemoS. #LaForzadelNoi - TG24info : San Biagio Saracinisco – Elezioni amministrative, | -

Sky Tg24

In totale iallesono 19mila. "Il numero degli impresentabili è cospicuo", aveva annunciato il presidente della commissione, Nicola Morra , prima che uscisse la lista. "Ma sono ...20.26 Antimafia, 18 impresentabili aSono 18 ialle elezioni amministrative di domenica ritenuti "impresentabili" dalla Commissione Antimafia, secondo il codice di autoregolamentazione dei partiti e la legge Severino. ... Elezioni comunali 2022, le curiosità su liste e candidati. FOTO Elezioni comunali, istruzioni per l'uso: alla data del 12 giugno saranno 11 i municipi bresciani chiamati alle urne, per un totale di oltre 67mila elettori aventi diritto. I Comuni interessati, in ...Elezioni comunali. Sono 18 i candidati alle amministrative di domenica ritenuti «impresentabili» dalla Commissione Antimafia, secondo il codice di autoregolamentazione dei partiti e la legge Severino.