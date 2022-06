Come mai Lilli Gruber non conduce ‘Otto e mezzo’ da inizio giugno? (Di venerdì 10 giugno 2022) I telespettatori che a ora di cena si sintonizzano su La7 si chiedono: che fine ha fatto Lilli Gruber? La giornalista da inizio giugno non è alla conduzione di “Otto e mezzo”, sostituita dal collega Giovanni Floris, una sostituzione che era avvenuta già in passato per brevi periodi. “Sostituisco temporaneamente e non abusivamente Lilli, che ha avuto un contatto con una persona positiva al Covid e sta aspettando l’esito del tampone molecolare”, aveva comunicato il giornalista ai telespettatori. Una semplice precauzione ma dopo otto giorni la conduttrice non è tornata alla guida del talk show che conduce dal 2008. Nessuna comunicazione ufficiale da parte di Lilli Gruber, nemmeno da La7. Secondo il sito Bufale.net, specializzato nello smentire fake news, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) I telespettatori che a ora di cena si sintonizzano su La7 si chiedono: che fine ha fatto? La giornalista danon è alla conduzione di “Otto e mezzo”, sostituita dal collega Giovanni Floris, una sostituzione che era avvenuta già in passato per brevi periodi. “Sostituisco temporaneamente e non abusivamente, che ha avuto un contatto con una persona positiva al Covid e sta aspettando l’esito del tampone molecolare”, aveva comunicato il giornalista ai telespettatori. Una semplice precauzione ma dopo otto giorni la conduttrice non è tornata alla guida del talk show chedal 2008. Nessuna comunicazione ufficiale da parte di, nemmeno da La7. Secondo il sito Bufale.net, specializzato nello smentire fake news, ...

