Come la Russia sta sfruttando il disimpegno europeo per soffocare la democrazia in Africa (Di venerdì 10 giugno 2022) «Il Gruppo Wagner ormai governa la Repubblica CentrAfricana ed è una forza sempre più attiva e presente in Mali». La dichiarazione è del generale Stephen Townsend, comandante delle forze armate statunitensi in Africa, durante un’audizione al Senato americano. Tutti gli occhi del mondo sono puntati su uno specifico quadrante di mondo, nell’Est Europa, a causa dell’invasione russa dell’Ucraina. Ma nel frattempo il Cremlino ne sta approfittando per aumentare la propria influenza nella regione del Sahel – e in tutto il continente Africano – in cui il disimpegno europeo rischia di creare un vuoto di potere in cui Vladimir Putin vuole inserirsi. Dal 2014 il Gruppo Wagner di cui parlava il generale Townsend è occhi, orecchie e braccio armato del Cremlino in Africa. Si tratta di una compagine ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 10 giugno 2022) «Il Gruppo Wagner ormai governa la Repubblica Centrna ed è una forza sempre più attiva e presente in Mali». La dichiarazione è del generale Stephen Townsend, comandante delle forze armate statunitensi in, durante un’audizione al Senato americano. Tutti gli occhi del mondo sono puntati su uno specifico quadrante di mondo, nell’Est Europa, a causa dell’invasione russa dell’Ucraina. Ma nel frattempo il Cremlino ne sta approfittando per aumentare la propria influenza nella regione del Sahel – e in tutto il continenteno – in cui ilrischia di creare un vuoto di potere in cui Vladimir Putin vuole inserirsi. Dal 2014 il Gruppo Wagner di cui parlava il generale Townsend è occhi, orecchie e braccio armato del Cremlino in. Si tratta di una compagine ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Lavrov: 'Con il ministro turco abbiamo parlato dei problemi di trasporto del grano ucraino che i colleghi… - Avvenire_Nei : Società. Benessere o libertà? Democrazie alla prova - fanpage : #Putin: “Dobbiamo combattere e difendersi come ai tempi dello zar Pietro il Grande. L’inflazione? Colpa dell’Occide… - GaetanoBellino : RT @GiuliaCortese1: Mentre siamo sotto attacco da parte della #Russia di Putin, la nostra democrazia ci offre uno strumento prezioso come i… - Ile2S : @dellorco_fabio @strange_days_82 Sono d'accordo con #MoniOvadia solo per i Curdi. Per il resto come te Fabio non co… -