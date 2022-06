Come Drusilla Foer ha tirato fuori dal cilindro i Jalisse per dire fiumi di parole… sulle lavatrici | VIDEO (Di venerdì 10 giugno 2022) Cestelli diamantati? Ma certo. Calzini sporchi Come pesciolini che saltano nell’oceano? Pure. Drusilla Foer riesce a trasformare L’Almanacco del giorno dopo in un’esperienza surreale in cui i Jalisse per quasi dieci minuti parlano quasi esclusivamente solo della loro passione per le lavatrici. Come Drusilla Foer ha tirato fuori dal cilindro i Jalisse per dire fiumi di parole sulle lavatrici VIDEO Sembra un’impresa incredibile ed è la stessa conduttrice che più volte invita il duo, professionale e nella vita, a considerare l’ipotesi di ottimi farmaci. Tutto uno scherzo, sia chiaro, ma che proprio per ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Cestelli diamantati? Ma certo. Calzini sporchipesciolini che saltano nell’oceano? Pure.riesce a trasformare L’Almanacco del giorno dopo in un’esperienza surreale in cui iper quasi dieci minuti parlano quasi esclusivamente solo della loro passione per lehadalperdi paroleSembra un’impresa incredibile ed è la stessa conduttrice che più volte invita il duo, professionale e nella vita, a considerare l’ipotesi di ottimi farmaci. Tutto uno scherzo, sia chiaro, ma che proprio per ...

