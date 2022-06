Come cambiano gli abbonamenti DAZN (Di venerdì 10 giugno 2022) DAZN ha ufficializzato i prezzi degli abbonamenti per la prossima stagione calcistica che vedrà ancora l’app avere l’esclusiva sulla serie A per 7 match su 10 alla settimana con gli altri 3 in co-esclusiva su Sky, introducendo un nuovo profilo - chiamato DAZN Plus - pensato per chi vuole condividere la spesa con un amico o con un parente al di fuori del proprio nucleo familiare. O meglio, che vive in un’altra casa o che non condivide la stessa connessione internet. Scegliendo questa nuova opzione si pagherà 39,99€ al mese (10 euro in più dell’abbonamento base che, finito il periodo di promozione del primo anno a 19,99€, sarà per tutti a 29,99€ al mese) e sarà possibile accedere a DAZN in contemporanea anche da due dispositivi diversi che non si trovano sotto la stessa rete Wi-Fi. Un comportamento che sarà vietato per ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 10 giugno 2022)ha ufficializzato i prezzi degliper la prossima stagione calcistica che vedrà ancora l’app avere l’esclusiva sulla serie A per 7 match su 10 alla settimana con gli altri 3 in co-esclusiva su Sky, introducendo un nuovo profilo - chiamatoPlus - pensato per chi vuole condividere la spesa con un amico o con un parente al di fuori del proprio nucleo familiare. O meglio, che vive in un’altra casa o che non condivide la stessa connessione internet. Scegliendo questa nuova opzione si pagherà 39,99€ al mese (10 euro in più dell’abbonamento base che, finito il periodo di promozione del primo anno a 19,99€, sarà per tutti a 29,99€ al mese) e sarà possibile accedere ain contemporanea anche da due dispositivi diversi che non si trovano sotto la stessa rete Wi-Fi. Un comportamento che sarà vietato per ...

