“Col Cuore”: Raoul Bova allontana le voci di crisi con Rocio in diretta tv (Di venerdì 10 giugno 2022) Ospite del programma Con il Cuore nel nome di Francesco, presentato da Carlo Conti, Raoul Bova è stato protagonista di una breve ma intensa chiacchierata con il conduttore che alla fine ha ricordato il compleanno di Rocío Muñoz Morales. L’attore ha speso due parole (ma significative) per la compagna, spegnendo le voci su una presunta crisi che nelle ultime ore hanno fatto il giro del web. Raoul Bova, gli auguri in diretta per Rocio dopo le voci sulla crisi “Auguri amore“, due semplicissime parole per augurare buon compleanno alla sua compagna e madre di sua figlia Luna, il tutto in diretta televisiva incalzato dal conduttore Carlo Conti dopo l’intervista profonda a Con il ... Leggi su dilei (Di venerdì 10 giugno 2022) Ospite del programma Con ilnel nome di Francesco, presentato da Carlo Conti,è stato protagonista di una breve ma intensa chiacchierata con il conduttore che alla fine ha ricordato il compleanno di Rocío Muñoz Morales. L’attore ha speso due parole (ma significative) per la compagna, spegnendo lesu una presuntache nelle ultime ore hanno fatto il giro del web., gli auguri inperdopo lesulla“Auguri amore“, due semplicissime parole per augurare buon compleanno alla sua compagna e madre di sua figlia Luna, il tutto intelevisiva incalzato dal conduttore Carlo Conti dopo l’intervista profonda a Con il ...

Pubblicità

RadioZetaOf : ?? 'È una stripper, sì Questo amore è uno strip club, ah Il mio cuore è in un freezer, freezer Sono a letto col kill… - NayvethVizcaya : RT @Dida_ti: Mi bastò vederla e subito la sua stella si accese in me: compresi col cuore la sua fine figura e la sua intima, innocente bell… - kermit290179 : RT @Dida_ti: Mi bastò vederla e subito la sua stella si accese in me: compresi col cuore la sua fine figura e la sua intima, innocente bell… - dentinidiyoongi : jimin ti voglio bene BENE ma un bene grande ti abbraccio col cuore col pensiero con l'anima non potendolo fare fisicamente - miss_shah__ : RT @Dida_ti: Mi bastò vederla e subito la sua stella si accese in me: compresi col cuore la sua fine figura e la sua intima, innocente bell… -