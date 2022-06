Clima | cosa c’è dietro lo stop del Parlamento Ue alla riforma contro chi inquina gratis Le pressioni delle lobby e quei 40 incontri con il relatore del Ppe

(Di venerdì 10 giugno 2022) Seiin meno di otto mesi con Eurofer, l’associazione dei produttori di acciaio di cui fa parte tra gli altri ArcelorMittal. Altrettanti con la Confindustria tedesca, Bdi, che rappresenta gruppi come Basf, HeidelbergCement e Siemens. Cinque meeting con la sola ThyssenKrupp. Quattro con FuelsEurope, laeuropea dell’industria della raffinazione, che ha tra i membri Eni, Shell e Total. Tre con la German Chemical Industry Association. È l’agenda (ovviamente pubblica) di Peter Liese, europarlamentare tedesco del Ppe edelladel sistema Ue per lo scambioquote di emissione di Co2, l’Ets, su cui mercoledì in plenaria la “maggioranza Ursula” si è spaccata. Non a caso Pascal Canfin, presidente della commissione Ambiente dell’Euroa cui il testo è ...

Advertising

Linkiesta : L’estinzione delle auto inquinanti farà bene allo smog e al clima, ma non solo Saremo meno dipendenti dalle import… - fattoquotidiano : Clima, cosa c’è dietro lo stop del Parlamento Ue alla riforma contro chi inquina gratis. Le pressioni delle lobby e… - quemadator221 : @teoxandra Beh già lo è, il tema del risparmio dell'acqua è attuale insieme a quello energetico. Il clima potrebbe… - Mpat65 : @rizzijohnson @GekoLab @Mattia6Fernando @carmelodipaola Passiamo da una tecnologia efficiente, diffusa ed economica… - Ciotolastro : RT @Miti_Vigliero: Clima impazzito: fiume Po salato, siccità record e disastri per maltempo L'acqua salata rischia di bruciare le colture.… -

Il Fatto Quotidiano

... rispetto ai valori del 1990, le emissioni inquinanti nell'Ue: la riforma del meccanismo di scambio delle emissioni inquinanti, il fondo sociale per ile la carbon tax. Il messaggio 'La guerra ...Prima il, poi la tecnologia, infine l'Unione Europea: hanno sentenziato che l'auto zero ... Per la grande industria, che le auto le deve produrre, è la stessa. Nessuno si metterà mai a ... Clima, cosa c’è dietro lo stop del Parlamento Ue alla riforma contro chi inquina gratis il fondo sociale per il clima e la carbon tax. Il messaggio «La guerra in Ucraina ha aggiunto un elemento geopolitico alla questione tassonomia» è, in sintesi, il messaggio formulato da un fronte ...il clima sugli spalti è caldissimo e anche la temperatura è ideale per correre". Queste le parole di Stefano Mei, presidente della Fidal. "Per me è una cosa incredibile: è come un bambino che guarda ...