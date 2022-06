Clemente e Laura: “Ecco perché siamo stati eliminati da L’Isola dei Famosi” (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo una partenza col botto, Clemente Russo e Laura Maddaloni già dai primi giorni hanno subito un calo di popolarità tra i telespettatori de L’Isola dei Famosi. Nonostante tutto i due sono rimasti in gioco a Cayo Cochinos quasi due mesi. Tornati in Italia, Russo e la moglie si sono fatti un’idea del perché sono usciti. “Ci aspettavamo di rimanere in coppia più a lungo. Invece dopo poche settimane siamo stati scoppiati. Volevamo fare un gioco diverso, di squadra diciamo. Poi ci sono state delle provocazioni. Noi non abbiamo mai recitato e non abbiamo fatto teatrini o strategie. Avevamo preso il reality come una competizione, una gara, una cosa da sportivi quali siamo e forse questo non ha giocato a nostro favore”. Anche a SuperguidaTv ... Leggi su biccy (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo una partenza col botto,Russo eMaddaloni già dai primi giorni hanno subito un calo di popolarità tra i telespettatori dedei. Nonostante tutto i due sono rimasti in gioco a Cayo Cochinos quasi due mesi. Tornati in Italia, Russo e la moglie si sono fatti un’idea delsono usciti. “Ci aspettavamo di rimanere in coppia più a lungo. Invece dopo poche settimanescoppiati. Volevamo fare un gioco diverso, di squadra diciamo. Poi ci sono state delle provocazioni. Noi non abbiamo mai recitato e non abbiamo fatto teatrini o strategie. Avevamo preso il reality come una competizione, una gara, una cosa da sportivi qualie forse questo non ha giocato a nostro favore”. Anche a SuperguidaTv ...

Advertising

Claudia72218970 : @MariaGildaUrba1 @DediuMarcella @IsolaDeiFamosi @vladiluxuria @NicoSavi @bravoAlvin Forse ancora non avete capito,… - Priolo9Giuseppe : @Argutamente Ma che ne sai tu? Clemente e Laura fecero le storie con quelli dell'Isola e solo dopo hanno riavuto il telefono.. - Gianni95789508 : @AlessiaBerti14 @elafashionable Clemente e Laura non hanno mai parlato alle spalle ! - GerryD46541677 : @paola03836538 @IsolaDeiFamosi Nicolas non era il grande pescatore dell' isola? Mi ricordo che aveva pescato due pe… - ully37834952 : @Alessan07633755 si sono passati il testimone clemente, laura, lory e ora nick 'i nemici giurati di nicolas' non… -