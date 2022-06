Clamoroso Barcellona, il vicepresidente lancia l’allarme: quanti milioni servono per evitare il fallimento! (Di venerdì 10 giugno 2022) Giovedì 16 giugno si terrà un’Assemblea dei Soci per riuscire a ribaltare una situazione che appare grave, stando alle parole del vicepresidente del Barcellona Eduard Romeu, che ha rilasciato un’intervista a Sport. Romeu è certo del fatto che la situazione sia reversibile e che non si dovrebbe arrivare alla conversione del Barcellona in una SAD (ovvero una Sociedad anónima deportiva). Ha commentato così la situazione: “Il numero che fa più danni è quello dello squilibrio patrimoniale, un patrimonio netto negativo per 500 milioni di euro. Se non facessimo nulla, si potrebbero aggiungere 150 milioni di perdite. L’ho già detto più volte: 500 milioni è ciò di cui abbiamo bisogno per salvare il Barcellona“. Barcellona Camp Nou ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 giugno 2022) Giovedì 16 giugno si terrà un’Assemblea dei Soci per riuscire a ribaltare una situazione che appare grave, stando alle parole deldelEduard Romeu, che ha rilasciato un’intervista a Sport. Romeu è certo del fatto che la situazione sia reversibile e che non si dovrebbe arrivare alla conversione delin una SAD (ovvero una Sociedad anónima deportiva). Ha commentato così la situazione: “Il numero che fa più danni è quello dello squilibrio patrimoniale, un patrimonio netto negativo per 500di euro. Se non facessimo nulla, si potrebbero aggiungere 150di perdite. L’ho già detto più volte: 500è ciò di cui abbiamo bisogno per salvare il“.Camp Nou ...

