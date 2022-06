Cinque look beauty (per lui e per lei) da Gucci Cosmogonie (Di venerdì 10 giugno 2022) Gli scatti del fotografo Francesco Ormando immortalano i look beauty che hanno sfilato nell'incredibile cornice di Castel del Monte per la presentazione di «Gucci Cosmogonie», l’ultima collezione Cruise disegnata da Alessandro Michele. I distintivi make-up, curati da Thomas de Kluyver - global make-up consultant di Gucci beauty - sono caratterizzati da zigomi rosati e labbra rosse audaci, ma anche da dettagli inaspettati come le lacrime glitterate che rigano il viso di alcuni modelli. La presentazione-evento è stata anche occasione per il debutto di due nuovi prodotti Gucci beauty, presto in uscita: il balsamo nutriente Baume Nourrissant Universel, applicato sulle labbra per un effetto naturale; e il mist all-in-one Brume De Beauté, utilizzato per ... Leggi su panorama (Di venerdì 10 giugno 2022) Gli scatti del fotografo Francesco Ormando immortalano iche hanno sfilato nell'incredibile cornice di Castel del Monte per la presentazione di «», l’ultima collezione Cruise disegnata da Alessandro Michele. I distintivi make-up, curati da Thomas de Kluyver - global make-up consultant di- sono caratterizzati da zigomi rosati e labbra rosse audaci, ma anche da dettagli inaspettati come le lacrime glitterate che rigano il viso di alcuni modelli. La presentazione-evento è stata anche occasione per il debutto di due nuovi prodotti, presto in uscita: il balsamo nutriente Baume Nourrissant Universel, applicato sulle labbra per un effetto naturale; e il mist all-in-one Brume De Beauté, utilizzato per ...

