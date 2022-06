Ciclismo | Ilnur Zakarin si ritira | decisivo il ban della Gazprom

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 giugno 2022)ha annunciato ufficialmente il ritiro dalle corse. Tramite un post sui suoi canali social ha confermato di essere pronto a “guardare avanti e passare ad un nuovo capitolosua vita”. Lo scalatore russo aveva già detto ad inizio stagione che questo sarebbe stato il suo ultimo anno da protagonista. Poi però ci si è messa di mezzo la guerra, l’invasione russa in Ucraina ed il conseguente ban imposto dalla UCI a tutte le squadre russe, compresa ovviamente la-RusVelo, dove appunto militava il 32enne. Dopo aver corsa appena tre giorni di gara in questo 2022,ha capito che non avrebbe avuto modo di prendere parte ad altre competizioni, rendendo quindi priva di senso la scelta di attendere il terminestagione per porre fine alla sua ...