“Ci siamo capiti?”. Lory Del Santo, nuova botta dopo la gaffe: l’Isola dei Famosi non la risparmia (Di venerdì 10 giugno 2022) Isola dei Famosi, Lory Del Santo dopo la gaffe la risposta della produzione. Sono giorni convulsi questi in Honduras. Ieri è arrivato l’addio di Marco Cucolo, fidanzata di Lory. “Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l’Isola” era stata il comunicato della produzione. Così mentre in infermeria resta Edoardo Tavassi. In attesa di quello che succederà ora arriva un’indiscrezione sulle condizioni di salute di Edoardo Tavassi. A lanciarla è Amedeo Venza, il quale svela il presunto motivo per cui il fratello di Guendalina si trova in infermeria. “Edoardo sta bene, tornerà in un paio di giorni. Deve solo curare un dente”, scrive l’esperto di gossip sul suo profilo ufficiale di Instagram. Dunque, sembra proprio che a breve il Tavassi si ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Isola deiDellala risposta della produzione. Sono giorni convulsi questi in Honduras. Ieri è arrivato l’addio di Marco Cucolo, fidanzata di. “Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente” era stata il comunicato della produzione. Così mentre in infermeria resta Edoardo Tavassi. In attesa di quello che succederà ora arriva un’indiscrezione sulle condizioni di salute di Edoardo Tavassi. A lanciarla è Amedeo Venza, il quale svela il presunto motivo per cui il fratello di Guendalina si trova in infermeria. “Edoardo sta bene, tornerà in un paio di giorni. Deve solo curare un dente”, scrive l’esperto di gossip sul suo profilo ufficiale di Instagram. Dunque, sembra proprio che a breve il Tavassi si ...

LaBombetta76 : @misstalgiesh @m_robella22 Non ci siamo capiti: a parte questo tuo tweet tutto gli altri mi dice “non disponibili” - Ecuba_00 : #Tweetmuto Tanto ci siamo capiti, no? - Pezzadazienda : @Sister25717616 ci siamo capiti, sister ?? - OsservaMy : @ironzpidey @Official__Famo @nouv84 Ma forse non ci siamo capiti. Un conto che compili un modulo. Un conto che apri… - _felisiahale : no hoseok forse non ci siamo capiti tu ti devi CALMARE perché sennò qua prendo il primo aereo per seoul e poi sono… -