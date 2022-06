Chiara Ferragni va a casa di Liliana Segre l’influencer sono colpita dalla sua determinazione (Di venerdì 10 giugno 2022) Chiara Ferragni incontra Liliana Segre. La senatrice a vita ha ospitato in casa sua l’influencer, dopo averla invitata poche settimane fa al Memoriale della Shoah per «essere d’esempio per i giovani». A svelare l’incontro è stata Chiara Ferragni, che ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram: «Dopo le nostre chiacchierate telefoniche, oggi ho avuto Leggi su people24.myblog (Di venerdì 10 giugno 2022)incontra. La senatrice a vita ha ospitato insua, dopo averla invitata poche settimane fa al Memoriale della Shoah per «essere d’esempio per i giovani». A svelare l’incontro è stata, che ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram: «Dopo le nostre chiacchierate telefoniche, oggi ho avuto

Advertising

Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni ha incontrato Liliana Segre: 'La sua storia mi ha molto colpito', ha scritto sui social l'influence… - RadioItalia : Liliana Segre: 'Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Sho… - Tg3web : Liliana Segre al Tg3: 'Aiutare l'Ucraina come si fece per i partigiani, il dovere della memoria è fortissimo'. Nel… - MaurizFiorillo : RT @catlatorre: Liliana Segre aveva chiesto a Chiara Ferragni un incontro per far conoscere ai più giovani l'orrore della Shoah: oggi si so… - infoitinterno : Chiara Ferragni ha incontrato Liliana Segre: «La sua storia e la sua determinazione mi hanno molto colpito -