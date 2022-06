Chiara Ferragni, nuova svolta per lei: l’annuncio è pazzesco (Di venerdì 10 giugno 2022) Chiara Ferragni annuncia sui social network un nuovo progetto: collaborazione per il noto brand: i prodotti a marchio Ferragni sono sempre di più Chiara Ferragni ha costruito a partire dai… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 10 giugno 2022)annuncia sui social network un nuovo progetto: collaborazione per il noto brand: i prodotti a marchiosono sempre di piùha costruito a partire dai… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni ha incontrato Liliana Segre: 'La sua storia mi ha molto colpito', ha scritto sui social l'influence… - RadioItalia : Liliana Segre: 'Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Sho… - Tg3web : Liliana Segre al Tg3: 'Aiutare l'Ucraina come si fece per i partigiani, il dovere della memoria è fortissimo'. Nel… - CMarziane : RT @IlariaBifarini: Metti il tg la mattina, giusto per seguire un po’ di (dis)informazione ufficiale, e senti parlare di Chiara Ferragni e… - e_cce : @S_oh_my Come tutto il resto di Chiara Ferragni. -