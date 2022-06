Chiara Ferragni incontra Liliana Segre: “Colpita dalla sua storia” (Di venerdì 10 giugno 2022) “Dopo le nostre chiacchierate telefoniche, oggi ho avuto il piacere di conoscere di persona la senatrice Liliana Segre. La sua storia e la sua determinazione mi hanno molto colpito”. Lo scrive Chiara Ferragni, che posta sui social una foto di lei con la senatrice a vita. L’incontro è avvenuto a casa della Segre, che nelle scorse settimane aveva espresso il desiderio di incontrare l’influencer, moglie di Fedez, e di invitarla a visitare con lei il Memoriale della Shoah. “Ho visto che con suo marito Fedez si impegna sul sociale, mi piacerebbe conoscerla” aveva detto la Segre, sostenendo che i visitatori al Memoriale che ricorda le vittime dell’olocausto in Italia sono ancora troppo pochi. “Il suo esempio – aveva aggiunto – potrebbe portare qui tanti ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 10 giugno 2022) “Dopo le nostre chiacchierate telefoniche, oggi ho avuto il piacere di conoscere di persona la senatrice. La suae la sua determinazione mi hanno molto colpito”. Lo scrive, che posta sui social una foto di lei con la senatrice a vita. L’incontro è avvenuto a casa della, che nelle scorse settimane aveva espresso il desiderio dire l’influencer, moglie di Fedez, e di invitarla a visitare con lei il Memoriale della Shoah. “Ho visto che con suo marito Fedez si impegna sul sociale, mi piacerebbe conoscerla” aveva detto la, sostenendo che i visitatori al Memoriale che ricorda le vittime dell’olocausto in Italia sono ancora troppo pochi. “Il suo esempio – aveva aggiunto – potrebbe portare qui tanti ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni ha incontrato Liliana Segre: 'La sua storia mi ha molto colpito', ha scritto sui social l'influence… - RadioItalia : Liliana Segre: 'Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Sho… - Tg3web : Liliana Segre al Tg3: 'Aiutare l'Ucraina come si fece per i partigiani, il dovere della memoria è fortissimo'. Nel… - CatelliRossella : Chiara Ferragni incontra Liliana Segre: 'La sua storia mi ha molto colpito' - Cronaca - ANSA - Museica1306 : RT @GabrieleCarrer: Chiedo scusa a @trash_italiano e @MichelaGiraud ma il ?? di Antonio Razzi sotto il post di Chiara Ferragni con Liliana… -