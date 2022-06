Cesare Prandelli riabbraccia l’Accademia: “Chi dedica il proprio tempo libero per gli altri è speciale, grazie” (Di venerdì 10 giugno 2022) Bergamo. Una grande gioia e una forte emozione ha caratterizzato la serata di giovedì al torneo di tennis dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà: alla Cittadella dello Sport è venuto a trovarci Cesare Prandelli, ex allenatore tra le altre dell’Atalanta e della Nazionale. Da sempre amico dell’Accademia, è stato accolto dal caloroso abbraccio e dal sorriso di Giovanni Licini: “Ha sempre fatto di tutto per essere qui con noi, anche quando era ct dell’Italia si era presentato a una serata inaugurale del torneo. Cesare è davvero un amico, dell’Accademia e di coloro che fanno del bene agli altri. Un uomo che è stato simbolo per il calcio, ma più del tecnico e del ruolo ha sempre prevalso l’uomo”. Prandelli, emozionato, ha ringraziato e poi ha preso la ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 giugno 2022) Bergamo. Una grande gioia e una forte emozione ha caratterizzato la serata di giovedì al torneo di tennis deldello Sport per la Solidarietà: alla Cittadella dello Sport è venuto a trovarci, ex allenatore tra le altre dell’Atalanta e della Nazionale. Da sempre amico del, è stato accolto dal caloroso abbraccio e dal sorriso di Giovanni Licini: “Ha sempre fatto di tutto per essere qui con noi, anche quando era ct dell’Italia si era presentato a una serata inaugurale del torneo.è davvero un amico, dele di coloro che fanno del bene agli. Un uomo che è stato simbolo per il calcio, ma più del tecnico e del ruolo ha sempre prevalso l’uomo”., emozionato, ha ringraziato e poi ha preso la ...

Advertising

webecodibergamo : Cesare Prandelli a Bergamo. - LaLigaKerala : RT @MattClark_08: Gennaro Gattuso will be the 11th Italian to coach in LaLiga. Italians to coach Valencia: ???? Claudio Ranieri ???? Cesare P… - MattClark_08 : Gennaro Gattuso will be the 11th Italian to coach in LaLiga. Italians to coach Valencia: ???? Claudio Ranieri ???? Ce… - RibesRu : Cesare Prandelli uno di noi - mnm15 : @Jorge_BarriL Cesare Prandelli que regrese @vitodepalma -