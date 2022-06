Centinaio | “Grana” associato solo a Grana Padana Dop

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 giugno 2022) ???? ?? ?????, ????????? (??????): ??????? “?????” ????????? ???? ? ????? ?????? ???. ???????? ??? ?????? ?????? ????????????? – “Una sentenza che tutela le Dop Igp e i prodotti simbolo del nostro Made in Italy e che adesso può rappresentare un precedente per la difesa di altre denominazioni come l’Aceto Balsamico di Modena IGP per quanto riguarda l’uso della parola Balsamico”. Con queste parole il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco, commenta la sentenza che sancisce che il termine “” nei formaggi non è generico e può esserealla DOP “Padano”. Il tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in primo grado, ha infatti accolto il ricorso del Consorzio di Tutela del ...