C'è l'inaugurazione del ponte, ma la struttura crolla: sindaco e giornalisti finiscono nel torrente – Video (Di venerdì 10 giugno 2022) Le immagini arrivano da Cuernavaca, a sud di Città del Messico. Il sindaco, José Luis Uriostegui Salgado, stava attraversando il fiume lungo il ponte appena inaugurato con funzionari e giornalisti, quando la struttura ha ceduto. Nel torrente sono cadute circa 20 persone. Diversi i feriti (per fortuna non in modo grave), tra cui la moglie del primo cittadino, che si è rotta una gamba.

C'è l'inaugurazione del ponte, ma la struttura crolla: sindaco e giornalisti finiscono nel torrente – Video