Castello di Santa Severa: proseguono gli aperitivi musicali al tramonto con degustazioni guidate (Di venerdì 10 giugno 2022) Santa Marinella – Ormai è un appuntamento fisso, il venerdì e la domenica l’aperitivo musicale con degustazione guidata ai piedi della fortezza baciata dal mare che eccezionalmente resta aperta al pubblico fino alle 22.00. Dopo il successo dello scorso fine settimana, venerdì 10 e domenica 12 giugno proseguono gli aperitivi a partire dalle ore 18.00, del progetto Inclusion food. Nei suggestivi spazi del Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea con la collaborazione del Comune di Santa Marinella, l’aperitivo musicale sarà accompagnato dal concerto del Trio d’autore che interpreta la tradizione popolar folk in chiave moderna. Il trio composto da Max Romagnolo voce e tastiera, SteveJ chitarra e Nunzio Fanni ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 giugno 2022)Marinella – Ormai è un appuntamento fisso, il venerdì e la domenica l’aperitivo musicale con degustazione guidata ai piedi della fortezza baciata dal mare che eccezionalmente resta aperta al pubblico fino alle 22.00. Dopo il successo dello scorso fine settimana, venerdì 10 e domenica 12 giugnoglia partire dalle ore 18.00, del progetto Inclusion food. Nei suggestivi spazi deldi, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea con la collaborazione del Comune diMarinella, l’aperitivo musicale sarà accompagnato dal concerto del Trio d’autore che interpreta la tradizione popolar folk in chiave moderna. Il trio composto da Max Romagnolo voce e tastiera, SteveJ chitarra e Nunzio Fanni ...

Advertising

giuliog : RT @Castello_Severa: Il Castello di Santa Severa offre un’atmosfera suggestiva ed elegante in cui realizzare eventi aziendali, team buildi… - miglio_x : RT @Castello_Severa: ?? TOSCA Morabeza d'estate | Venerdì 15 Luglio ?? ??? Ticket: Tosca in Morabeza d'estate @ Castello di Santa Severa - S… - Castello_Severa : MEZERG Live | Giovedì 28 Luglio una one-man band in cui mani e piedi si connettono agli strumenti in una incessante… - Castello_Severa : Il Castello di Santa Severa offre un’atmosfera suggestiva ed elegante in cui realizzare eventi aziendali, team bui… - Castello_Severa : ?? TOSCA Morabeza d'estate | Venerdì 15 Luglio ?? ??? Ticket: Tosca in Morabeza d'estate @ Castello di Santa Severa… -