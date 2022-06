Caso Giletti, Costanzo si dissocia: “Poteva andare in Ucraina” (Di venerdì 10 giugno 2022) Il giornalista ha detto la sua dopo la diretta del giornalista da Mosca Ha fatto molto discutere la diretta tv di “Non è l’Arena” con Massimo Giletti da Mosca. Una pagina di televisione definita da molti non adeguata al livello giornalistico italiano. Dell’espisodio na ha parlato anche Maurizio Costanzo nel programma radiofonico che ogni giorno conduce insieme a Carlotta Quadri dal titolo “Facciamo finta che” . Maurizio Costanzo, nell’ambito di un discorso con il professor Raffaele Morelli a proposito dell’ io sociale, ha commentato con poche parole la vicenda di Massimo Giletti in Russia. Raffaele Morelli si ha domandato: “Perché un bravo giornalista per cercare l’audience deve entrare in rapporto con gente così banale, così distruttiva che lo insulta anche?”. Costanzo ha poi ribattuto: “Perché va a ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Il giornalista ha detto la sua dopo la diretta del giornalista da Mosca Ha fatto molto discutere la diretta tv di “Non è l’Arena” con Massimoda Mosca. Una pagina di televisione definita da molti non adeguata al livello giornalistico italiano. Dell’espisodio na ha parlato anche Maurizionel programma radiofonico che ogni giorno conduce insieme a Carlotta Quadri dal titolo “Facciamo finta che” . Maurizio, nell’ambito di un discorso con il professor Raffaele Morelli a proposito dell’ io sociale, ha commentato con poche parole la vicenda di Massimoin Russia. Raffaele Morelli si ha domandato: “Perché un bravo giornalista per cercare l’audience deve entrare in rapporto con gente così banale, così distruttiva che lo insulta anche?”.ha poi ribattuto: “Perché va a ...

