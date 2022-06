Casale | l’agente spegne gli entusiasmi | «prematuro parlarne»

(Di venerdì 10 giugno 2022)piace a molti club in Italia, madel difensore del Verona si mette sulla difensiva: «Non è il momento diè uno dei nomi più caldi per il mercato della Lazio. A fare il punto sul futuro del suo assistito è stato Mario Giuffredi che – intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss – ha dichiarato: «Piace ai club più importanti d’Italia, ma il mercato è fermo, ora è». L'articolo proviene da Calcio News 24.

