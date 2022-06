Cardito | bimbo ucciso dal patrigno | chiesto ergastolo anche per la madre

Pubblicità

... e la stessa pena, l'ergastolo, anche per Valentina Casa, la ex di Toni, madre di Giuseppe, ilucciso a bastonate il 27 gennaio 2019, a, in provincia di Napoli. Valentina venne ritenuta ...... e la stessa pena anche per Valentina Casa , la sua ex, madre di Giuseppe, ucciso a bastonate il 27 gennaio 2019, a, in provincia di Napoli."Si è toccato il fondo della crudeltà umana". Anche per Valentina Casa il pm ha chiesto l'ergastolo. È la madre di Giuseppe Dorice, il bimbo massacrato e ucciso a bastonate il 27 gennaio del 2019 a Ca ...a Cardito, in provincia di Napoli. Bimbo ucciso a bastonate, l’affondo del pg Valentina venne ritenuta colpevole di gravi omissioni ma condannata a sei anni dalla Corte di Assise. Nel corso della ...