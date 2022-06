Cardini | Orsini e la storia rivista con lenti rossobrune | da Hitler a Putin

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 10 giugno 2022) L’interpretazione o la mistificazione diventa il fatto, in un caos di riferimenti e distorsioni. Così si scopre che il Fuhrer invase la Polonia in risposta alla dichiarazione di guerra di Francia e Germania. O che il vero responsabile dello scoppio della guerra in Ucraina sono gli Stati Uniti