(Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – “Imilitari in un certo senso stanno ripetendo quello che ha fatto Gesù, sacrificando la propria vita per il prossimo, per i figli, per la propria gente e difendendo la loro terra dall’aggressore. Per questo consacro le loro armi, perché le usino per riprendersi la nostra terra benedetta da Dio”. Parla all’Adnkornos Mykola Medynskyy, ilucraino che al fronte benedice l’artigliera dell’esercito ucraino e seppellisce i corpi die civili abbandonati in strada o nei campi di battaglia. “Dal 2014 sono il maggioredel partito Pravyy Sektor e lo sono stato del battaglione di Kulchytskyy – racconta – che fa parte della guardia nazionale. Il 26 febbraio siamo arrivati a Kiev perché avevamo informazioni che potesse essere ...

Cappellano militare: "Nostri soldati come Cristo, si sacrificano per Ucraina" (Adnkronos) - "I nostri militari in un certo senso stanno ripetendo quello che ha fatto Gesù Cristo, sacrificando la propria vita per il prossimo, per i figli, per la propria gente e difendendo la lor ...