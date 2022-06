Caos rinnovi al Napoli: pugno duro con Fabian Ruiz: panchina o tribuna come Milik (Di venerdì 10 giugno 2022) Le questioni legate ai rinnovi in casa stanno agitando moltissimo le giornate di Cristiano Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis. Il Napoli è arrivato al 2022 con una serie di questioni irrisolte che in questo momento stanno mettendo i bastoni tra le ruote al mercato partenopeo. Insigne è già stato perso a parametro zero, ma c’è poi Kalidou Koulibaly che ha il contratto in scadenza nel 2023 e non trova un accordo per il rinnovo. Anche il rinnovo di Fabian Ruiz è bloccato con un contratto che presenta la scadenza nel 2023. Su questa stessa barca c’è pure Ounas. Poi ci sono le vicende Ospina e Mertens, i cui contratti scadono a giugno del 2022 ed il Napoli sembra rassegnato a perderli a parametro zero. Fabian Ruiz: bloccato il rinnovo di contratto col ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 giugno 2022) Le questioni legate aiin casa stanno agitando moltissimo le giornate di Cristiano Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis. Ilè arrivato al 2022 con una serie di questioni irrisolte che in questo momento stanno mettendo i bastoni tra le ruote al mercato partenopeo. Insigne è già stato perso a parametro zero, ma c’è poi Kalidou Koulibaly che ha il contratto in scadenza nel 2023 e non trova un accordo per il rinnovo. Anche il rinnovo diè bloccato con un contratto che presenta la scadenza nel 2023. Su questa stessa barca c’è pure Ounas. Poi ci sono le vicende Ospina e Mertens, i cui contratti scadono a giugno del 2022 ed ilsembra rassegnato a perderli a parametro zero.: bloccato il rinnovo di contratto col ...

