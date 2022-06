Caos mascherine, affondo di Bassetti su Speranza: “Spettacolo ignobile della politica. Siamo al ridicolo” (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo spiegazioni e polemiche. Argomentazioni e contro-indicazioni, commenti e stoccate, Matteo Bassetti punta dritto al cuore della questione “Caos mascherine“. Che, semplificata ai minimi termini, riassume lapidariamente così: «Siamo di fronte a uno Spettacolo ignobile della politica, devo dire che il rischio forte è di inficiare quel che di buono è stato fatto prima. Con questo balletto “la levo e poi la metto”, le persone sono disorientate e confuse. Non si sa se è giusto o meno usare la mascherina. E c’è una gravissima responsabilità del ministero della Salute che ha avuto voci discordanti». Bassetti, Caos mascherine? «Uno Spettacolo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo spiegazioni e polemiche. Argomentazioni e contro-indicazioni, commenti e stoccate, Matteopunta dritto al cuorequestione ““. Che, semplificata ai minimi termini, riassume lapidariamente così: «di fronte a uno, devo dire che il rischio forte è di inficiare quel che di buono è stato fatto prima. Con questo balletto “la levo e poi la metto”, le persone sono disorientate e confuse. Non si sa se è giusto o meno usare la mascherina. E c’è una gravissima responsabilità del ministeroSalute che ha avuto voci discordanti».? «Uno...

Pubblicità

mummy53690440 : Mascherine fantasma, altra beffa per Zingaretti. Regione Lazio nel caos - DavPoggi : RT @DavPoggi: Mascherine fantasma, altra beffa per Zingaretti. Regione Lazio nel caos - infoitinterno : Via le mascherine: dal 15 giugno cade l'obbligo per teatri e cinema, caos scuola. Possibile proroga nei traspo - ProDocente : Maturità 2022: è caos mascherine. Bianchi: ‘All’orale sarà il presidente di commissione a decidere se abbassarla’.… - Rolfi39 : RT @sole24ore: ?? #Maturità, è caos #mascherine: sì agli #scritti, per gli #orali non si sa -