Canzone di Giugno | Marino Moretti | la poetica crepuscolare e il sopraggiungere dell’estate

La poesia Canzone di Giugno del poeta Marino Moretti, si rivolge al sesto mese dell'anno come un mese di pienezza e maturità. La vegetazione risplende sotto i caldi raggi di un sole ormai dorato, e i frutti seminati sono ormai pronti per esser colti, in tutto il loro splendore. Nel nuovo appuntamento della rubrica Letteratura per l'Infanzia, il mese di Giugno e la sua descrizione all'interno della poetica crepuscolare. Canzone di Giugno, Marino Moretti e il mese più dorato dell'anno Un componimento, Canzone di Giugno di Marino Moretti, che celebra la stagione del grano ma anche le fatiche ricompensate dal duro lavoro.

