Cannibalismo a Rimini | rissa tra nigeriani e albanesi | uno stacca un dito al rivale e lo mangia

(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu — E’ una fortuna che i duee i dueprotagonisti di questa vicenda riminese non facciano parte del corpo degli Alpini, altrimenti chi le avrebbe sentite quelle di Non una di meno? Facezie a parte — e le confermano i numerosi casi di cronaca che punteggiano la Penisola — sembra proprio che ci sia la tendenza, da parte degli immigrati importati recentemente entro i nostri confini, a risolvere i contenziosi con poca diplomazia e molto sangue.tra, ci scappa ilamputato Stando a quanto riportato dalle cronache locali i quattro contendenti avevano innescato una violentaa colpi di ombrellone, pugni, calci e spintoni, nel cuore della notte. Poi tutto sarebbe degenerato con un morso, con il quale uno dei ...

