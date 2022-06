Candidarsi al Csm senza raccolta firme, sul correntismo il referendum ha le armi spuntate (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo scandali e veleni che hanno travolto il Csm, il quinto quesito del referendum promette di rottamare il ‘problematico’ sistema delle correnti. Lo fa con la scheda verde che si intitola “Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura” e che ha l’obiettivo dichiarato di limitare lo strapotere delle correnti, per certi versi assimilabili ai partiti politici, che condiziona la composizione dell’organo di autogoverno delle toghe, dando luogo ad alcune storture tra cui la più evidente è quella degli incontri carbonari tra toghe e politica nel cosiddetto sistema Palamara. Si tratta di un problema gigantesco quello delle influenze che le varie correnti possono esercitare che il referendum, almeno secondo i proponenti, riuscirebbe a limitare con la sola modifica dell’articolo 25 comma 3 della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo scandali e veleni che hanno travolto il Csm, il quinto quesito delpromette di rottamare il ‘problematico’ sistema delle correnti. Lo fa con la scheda verde che si intitola “Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura” e che ha l’obiettivo dichiarato di limitare lo strapotere delle correnti, per certi versi assimilabili ai partiti politici, che condiziona la composizione dell’organo di autogoverno delle toghe, dando luogo ad alcune storture tra cui la più evidente è quella degli incontri carbonari tra toghe e politica nel cosiddetto sistema Palamara. Si tratta di un problema gigantesco quello delle influenze che le varie correnti possono esercitare che il, almeno secondo i proponenti, riuscirebbe a limitare con la sola modifica dell’articolo 25 comma 3 della ...

