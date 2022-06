Calciomercato Torino, si pensa al dopo-Belotti: Pellegri più Joao Pedro (Di venerdì 10 giugno 2022) Il club non sembra intenzionato ad aspettare oltre per il Gallo. Si va verso il riscatto del classe 2001, c’è da trattare per il brasiliano Tra il Toro e Andrea Belotti si sta infilando Joao Pedro. Il club di via Arcivescovado è sempre più irritato per la mancata risposta del Gallo circa il rinnovo, l’attaccante ha iniziato le vacanze e prosegue nel suo silenzio. O meglio, un’uscita pubblica in realtà c’è stata. «Non sono vere le voci dei giornali sul mio futuro al Monza» il concetto espresso dal 9 granata: è stato intercettato in un ristorante di Mondello, dove stava mangiando insieme all’amico (e giocatore dei brianzoli) Marrone e, interpellato sul tema, ha dato questa risposta. Il Toro però comincia a guardare oltre, anche perché non si potrà aspettare in eterno: il brasiliano del Cagliari ha scavalcato tutti nelle ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Il club non sembra intenzionato ad aspettare oltre per il Gallo. Si va verso il riscatto del classe 2001, c’è da trattare per il brasiliano Tra il Toro e Andreasi sta infilando. Il club di via Arcivescovado è sempre più irritato per la mancata risposta del Gallo circa il rinnovo, l’attaccante ha iniziato le vacanze e prosegue nel suo silenzio. O meglio, un’uscita pubblica in realtà c’è stata. «Non sono vere le voci dei giornali sul mio futuro al Monza» il concetto espresso dal 9 granata: è stato intercettato in un ristorante di Mondello, dove stava mangiando insieme all’amico (e giocatore dei brianzoli) Marrone e, interpellato sul tema, ha dato questa risposta. Il Toro però comincia a guardare oltre, anche perché non si potrà aspettare in eterno: il brasiliano del Cagliari ha scavalcato tutti nelle ...

