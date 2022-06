Calciomercato Roma | occasione Bale! Mourinho ci prova

(Di venerdì 10 giugno 2022) Fino al 2018 era uno dei 5 giocatori più importanti del globo. È incredibile pensare come dopo la finale di Champions League 2017/18 sia partita una sua parabola discente così clamorosa. Ma Gareth Bale, dopo quella doppietta con la quale ha consegnato il trofeo al Real, non è stato più lo stesso. Tante le distrazioni, il golf, gli sfoghi in nazionale, gli scontri con i vari allenatori. Tutto ciò ha fatto precipitare vertiginosamente la carriera del prodigio gallese. Nemmeno il ritorno a casa, in quel Tottenham dal quale tutto era iniziato, è riuscito a ridargli le giuste motivazioni. Tanto che il Real Madrid ha deciso questa stagione di lasciarlo andare in scadenza di contratto, senza ricavare neanche un centesimo dalla sua nuova avventura calcistica. Entra in scena Mou E dunque, mentre Bale cerca una nuova squadra da cui ripartire, tutte le big d’Europa iniziano a farci un ...

José Mourinho punta Gareth Bale . Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Nacional , il tecnico della Roma vorrebbe tornare ad allenare l'esterno dopo l'esperienza insieme al Tottenham, durata pochi mesi. Mourinho avrebbe anche contattato telefonicamente Bale per provare a convincerlo a trasferirsi in ...