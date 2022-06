Calciomercato Napoli, affare in chiusura per Deulofeu: nuova offerta per lo spagnolo (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Calciomercato è in continuo movimento, e non si ferma nemmeno per un’istante. Soprattutto in casa Napoli, che ha già messo a segno i colpi Kvaratskhelia e Mathías Olivera. Ma c’è un nome ben preciso sul taccuino di Giuntoli, che i tifosi apprezzano per le sue qualità dimostrate durante la stagione appena trascorsa: Gerard Deulofeu. Da tempo oramai si parla del suo possibile trasferimento in maglia azzurra, e la trattativa inizia ad entrare sempre più nel vivo. Gerard Deulofeu Udinese (Getty Images)Alzata l’offerta all’Udinese L’offerta iniziale avanzata da Aurelio De Laurentiis era di 15 milioni di euro contro i 25 richiesti dall’Udinese. Ma adesso le parti sono al lavoro per provare a trovare un accordo, e nel pomeriggio di oggi si sono fatti grandi passi in avanti. Secondo ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 giugno 2022) Ilè in continuo movimento, e non si ferma nemmeno per un’istante. Soprattutto in casa, che ha già messo a segno i colpi Kvaratskhelia e Mathías Olivera. Ma c’è un nome ben preciso sul taccuino di Giuntoli, che i tifosi apprezzano per le sue qualità dimostrate durante la stagione appena trascorsa: Gerard. Da tempo oramai si parla del suo possibile trasferimento in maglia azzurra, e la trattativa inizia ad entrare sempre più nel vivo. GerardUdinese (Getty Images)Alzata l’all’Udinese L’iniziale avanzata da Aurelio De Laurentiis era di 15 milioni di euro contro i 25 richiesti dall’Udinese. Ma adesso le parti sono al lavoro per provare a trovare un accordo, e nel pomeriggio di oggi si sono fatti grandi passi in avanti. Secondo ...

