Calciomercato Milan – De Ketelaere | i rossoneri fanno sul serio

DiMarzio : #Calciomercato | Il @NUFC spinge per #Botman: il #Milan resta in contatto ma l'affare si complica. La situazione - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, #Raspadori piace: oggi gli agenti del giocatore hanno incontrato il club - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, SEMPRE PIU' VICINO IL RISCATTO DI FLORENZI Alla Roma una cifra di circa 2,7 milioni di eur… - Milannews24_com : Ex Milan: futuro al Torino per Gabriel e Pellegri - Milannews24_com : Bakayoko Milan: ritorna al Chelsea? Incontro con il club nei prossimi giorni -

Bisogna ricordare però che adesso è tutto nelle sue mani: giustissimo che la nuova proprietà decida di farne un pilastro, un giocatore come Tonali è fondamentale per costruire le basi deldel ...Commenta per primo Ilentra nel vivo con le mosse delle big. L'Inter punta tutto sul ritorno di Lukaku in attesa della chiusura per Dybala, ilcampione d'Italia studia le mosse con la nuova proprietà, ...“Se pensiamo a Sandro l’anno scorso è stata la sua prima esperienza in un grande club. C’era più pressione da gestire. Ci saranno momenti in cui non sarai al massimo della forma. L’anno scorso ha soff ...Oggi Rafael Leão festeggia 23 anni, ed ecco che su Instagram arrivano gli auguri di Nicolò Zaniolo. La trattativa per portare il giallorosso al Milan c'è ed è concreta: che sia un indizio di mercato