CALCIOMERCATO MILAN – De Ketelaere, accelerano i rossoneri / News (Di venerdì 10 giugno 2022) Nel prossimo CALCIOMERCATO Charles De Ketelaere, belga classe 2001, potrebbe passare al MILAN, che adesso accelera. La richiesta del Bruges è di 30 milioni, si tratta. Nella video News le ultime a riguardo. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 10 giugno 2022) Nel prossimoCharles De, belga classe 2001, potrebbe passare al, che adesso accelera. La richiesta del Bruges è di 30 milioni, si tratta. Nella videole ultime a riguardo.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Il @NUFC spinge per #Botman: il #Milan resta in contatto ma l'affare si complica. La situazione - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, #Raspadori piace: oggi gli agenti del giocatore hanno incontrato il club - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, SEMPRE PIU' VICINO IL RISCATTO DI FLORENZI Alla Roma una cifra di circa 2,7 milioni di eur… - sportli26181512 : Corriere di Roma - Milan, quasi fatta per il riscatto di Florenzi: alla Roma circa 3 milioni: Secondo quanto riferi… - MilanLiveIT : ?? Raspadori proposto, ma il Milan ha altre idee ?? #MercatoMilan #Calciomercato -