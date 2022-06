Calciomercato Lazio, doppia offerta per Milinkovic-Savic: le ultime (Di venerdì 10 giugno 2022) Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic è ancora tutto da decidere, con la Lazio che si sta muovendo molto sul mercato; si aspettano rinforzi per la difesa, le trattative in stato avanzato con il Verona e il portiere titolare ancora da trovare. Le offerte per il Sergente non mancano e la Lazio è pronta ad ascoltarle in caso il giocatore decida di voler partire, andando poi sul mercato cercando un degno sostituto. Milinkovic-Savic attualmente viene valutato 70 milioni euro, con Lotito che chiederebbe anche di più ma che così facendo allontanerebbe ogni offerta dei top club. Calciomercato Lazio Milinkovic-SavicI primi sondaggi sono arrivati dal ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 giugno 2022) Il futuro di Sergejè ancora tutto da decidere, con lache si sta muovendo molto sul mercato; si aspettano rinforzi per la difesa, le trattative in stato avanzato con il Verona e il portiere titolare ancora da trovare. Le offerte per il Sergente non mancano e laè pronta ad ascoltarle in caso il giocatore decida di voler partire, andando poi sul mercato cercando un degno sostituto.attualmente viene valutato 70 milioni euro, con Lotito che chiederebbe anche di più ma che così facendo allontanerebbe ognidei top club.I primi sondaggi sono arrivati dal ...

Pubblicità

DiMarzio : .@OfficialSSLazio I Idea #Simeone per l'attacco. #Cabral verrà riscattato - SkySport : Immobile a Calciomercato l'Originale: l'intervista sul go-kart con Gianluca Di Marzio #SkySport #Immobile… - DiMarzio : #Calciomercato | Fatta per #MarcosAntonio alla @OfficialSSLazio - LALAZIOMIA : Lazio, Lotito: 'Forse i tifosi della Lazio li ho abituati troppo bene...' - SportRepubblica : Calciomercato: Pirlo va ad allenare in Turchia, Lazio su Carnesecchi nonostante l'infortunio -