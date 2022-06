Calciomercato Inter | Dybala prende tempo | il motivo

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 10 giugno 2022) Proseguono i contatti tra l’agente di Pauloe l’amministratore delegato dell’Marotta, per cercare di portare la Joya a Milano. La prima offerta presentata dall’all’argentino, durante l’incontro di mercoledì sera nella sede nerazzurra, tra il suo entourage e la dirigenza nerazzurra, si basa su un contratto di 5,5 milioni per 4 stagioni più bonus per arrivare a 7.JuveL’offerta ha rappresentato comunque un punto di svolta, ma le cifre non convincono a pieno il giocatore, perché si tratta di un ingaggio più basso rispetto a quello che l’argentino percepiva alla Juventus. L’ormai ex bianconero si trova attualmente in vacanza alle Bahamas, ma rimane in contatto con i suoi agenti, e spera in un ulteriore rilancio da parte di Marotta, che lo spinga ad accettare ...