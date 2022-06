Calcio, Nations League 2022: la Croazia passa in Danimarca, pari tra Austria e Francia (Di venerdì 10 giugno 2022) Prosegue la terza giornata della UEFA Nations League 2022-2023 di Calcio: nel Gruppo 1 della Lega A l’Austria blocca sul pareggio per 1-1 la Francia, mentre la Croazia passa per 0-1 in Danimarca. Nel Gruppo 2 della Lega B Israele supera in trasferta l’Albania per 1-2, mentre era stata cancellata da tempo Russia-Islanda (russi esclusi dalla competizione). Nel Gruppo 3 della Lega C la Slovacchia vince in Azerbaigian per 0-1, mentre pareggiano per 1-1 in campo neutro Bielorussia e Kazakistan. Nel Gruppo 1 della Lega D la Lettonia passa per 2-4 sul campo della Moldavia, infine Andorra piega il Liechtenstein col punteggio di 2-1. Nations League – TERZA GIORNATA LEGA A GRUPPO ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Prosegue la terza giornata della UEFA-2023 di: nel Gruppo 1 della Lega A l’blocca sul pareggio per 1-1 la, mentre laper 0-1 in. Nel Gruppo 2 della Lega B Israele supera in trasferta l’Albania per 1-2, mentre era stata cancellata da tempo Russia-Islanda (russi esclusi dalla competizione). Nel Gruppo 3 della Lega C la Slovacchia vince in Azerbaigian per 0-1, mentre pareggiano per 1-1 in campo neutro Bielorussia e Kazakistan. Nel Gruppo 1 della Lega D la Lettoniaper 2-4 sul campo della Moldavia, infine Andorra piega il Liechtenstein col punteggio di 2-1.– TERZA GIORNATA LEGA A GRUPPO ...

