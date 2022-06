Calcio femminile, le 30 convocate dell’Italia per la terza fase del raduno per gli Europei 2022 (Di venerdì 10 giugno 2022) Dal 6 al 31 luglio gli Europei 2022 di Calcio femminile monopolizzeranno la scena in Inghilterra e la Nazionale italiana di Calcio femminile vorrà farsi trovare pronta. Le italiane inserite nel Gruppo D con Francia, Belgio e Islanda, si giocheranno i due posti per accedere alla fase a eliminazione diretta e, appare chiaro, che la corsa delle ragazze nostrane sarà per lo più sulle belghe e sulle islandesi, considerando la compagine transalpina a un livello decisamente superiore. L’esordio sarà il 10 luglio a Rotherham contro la compagine transalpina e la condizione psicofisica dovrà essere ideale per assorbire il colpo. Si è conclusa la seconda fase di raduno e a un mese esatto dalla partita contro la Francia la CT Milena Bertolini ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Dal 6 al 31 luglio glidimonopolizzeranno la scena in Inghilterra e la Nazionale italiana divorrà farsi trovare pronta. Le italiane inserite nel Gruppo D con Francia, Belgio e Islanda, si giocheranno i due posti per accedere allaa eliminazione diretta e, appare chiaro, che la corsa delle ragazze nostrane sarà per lo più sulle belghe e sulle islandesi, considerando la compagine transalpina a un livello decisamente superiore. L’esordio sarà il 10 luglio a Rotherham contro la compagine transalpina e la condizione psicofisica dovrà essere ideale per assorbire il colpo. Si è conclusa la secondadie a un mese esatto dalla partita contro la Francia la CT Milena Bertolini ha ...

