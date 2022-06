Cagliari, Joao Pedro ha trovato l’accordo col Torino: i dettagli (Di venerdì 10 giugno 2022) Calciomercato Cagliari: Joao Pedro è pronto a dire. Il brasiliano ha trovato l’accordo con il Torino per il trasferimento L’incontro tra Cagliari e Torino avvenuto ieri tra Capozucca e Vagnati, i d.s. della rispettive società, non ha ancora portato ad un accordo sul trasferimento di Joao Pedro in granata; con la distanza tra domanda e offerta che è attualmente ampia con i rossoblù che chiedono 10 milioni e i granata che ne offrono 5. Come riporta Tuttosport l’attaccante italo-brasiliano ha trovato l’accordo di contratto con il Torino: Joao Pedro andrà a firmare un triennale con opzione di rinnovo per la quarta stagione con ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Calciomercatoè pronto a dire. Il brasiliano hacon ilper il trasferimento L’incontro traavvenuto ieri tra Capozucca e Vagnati, i d.s. della rispettive società, non ha ancora portato ad un accordo sul trasferimento diin granata; con la distanza tra domanda e offerta che è attualmente ampia con i rossoblù che chiedono 10 milioni e i granata che ne offrono 5. Come riporta Tuttosport l’attaccante italo-brasiliano hadi contratto con ilandrà a firmare un triennale con opzione di rinnovo per la quarta stagione con ...

