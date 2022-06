Britney Spears sposa Sam Asghari | l’ex marito Jason Alexander irrompe al matrimonio | il video

Pubblicità

di Irene Soave L'irruzione dell'ex marito Jason Alexander al matrimonio, celebrato giovedì in California, è sembrata un simbolo del passato che non lascia in pace. E c'è chi si chiede se davvero, liberata dalla tutela patrimoniale del padre, lei abbia ritrovato l'equilibrio Ci è stata sposata (a Las Vegas) per 55 ore nel 2004 , eppure lui, l'...Il matrimonio di, 40 anni, con Sam Asghari, 28, che si è celebrato il 9 giugno a Los Angeles era uno dei più attesi dell'anno. La cantante pop, star degli anni Novanta, aveva annunciato nei mesi scorsi ...«È la mia prima moglie, la mia unica moglie. Io sono il suo primo marito. Sono qui per fare irruzione», queste le parole con le quali Jason Alexander ha raccontato in una diretta su Instagram il suo t ...L’irruzione dell’ex marito Jason Alexander al matrimonio, celebrato giovedì in California, è sembrata un simbolo del passato che non lascia in pace Britney Spears. E c’è chi si chiede se davvero, libe ...