Britney Spears si sposa | il suo ex tenta di impedire la cerimonia

(Di venerdì 10 giugno 2022) L’ex difermato dalla polizia In queste ore perè arrivata una grande gioia. L’amata pop star infatti hato il suo compagno Sam Asghari, col quale ha una relazione da diversi anni. Come sappiamo alcuni mesi fa, dopo aver riottenuto la sua libertà, la cantante con un post sui social L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

fanpage : Doveva essere un giorno di festa e invece... L’ex marito di Britney Spears ha fatto irruzione al matrimonio della c… - StraNotizie : Matrimonio Britney Spears, irrompe l'ex marito: arrestato - RollingStoneita : Jason Alexander, che è stato sposato con Britney Spears per sole 55 ore nel 2004, si è intrufolato al matrimonio de… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Britney Spears sposa Sam Asghari, l'ex marito Jason Alexander cerca di irrompere alle nozze. Bloccato e arrestato #ANSA h… - MeglioNotizie : Britney Spears sposa Sam Asghari, l'ex marito cerca di irrompere alle nozze -

Pubblicato il 10 Giugno, 2022, dopo i recenti scandali come la pubblicazione delle sue foto su Instagram completamente nuda , è convolata a nozze con il fidanzato Sam Asghari , ma il matrimonio si è rivelato ...L'ex diha fatto irruzione al suo matrimonio con Sam Ashagari . Ieri è stato un giorno importante per la cantante, aspettava questo momento da molto tempo e la coppia ha potuto organizzare il ...Jason Alexander, marito per sole 55 ore di Britney Spears, ha fatto irruzione nella casa della cantante prima del suo matrimonio, avvenuto ieri, con Sam Asghari. Alexander è stato fermato dal ...L'ex della popstar ha tentato di rovinare il giorno più bello con Sam Ashagari, ma è finito in manette: cos'è successo ...