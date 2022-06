Britney Spears si sposa e l’ex marito fa irruzione alla cerimonia: “Voglio rovinare il matrimonio”, il video (Di venerdì 10 giugno 2022) Non si può stare tranquilli neanche il giorno delle nozze: se già non basta essere sotto stress per gli imprevisti, i tacchi altissimi, l’acconciatura che tira, tocca anche essere in pensiero perché il proprio ex marito potrebbe fare irruzione alla cerimonia. Forse non è ciò che accade sempre ma è accaduto a Britney Spears che, in procinto di godersi un momento più sereno della sua vita in compagnia dell’amato Sam Asghari, s è ritrovata il giorno delle nozze con l’uomo a dover affrontare il suo ex, che ha deciso di fare irruzione alla cerimonia per rovinare i festeggiamenti. Britney Spears, l’ex marito fa irruzione al ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 10 giugno 2022) Non si può stare tranquilli neanche il giorno delle nozze: se già non basta essere sotto stress per gli imprevisti, i tacchi altissimi, l’acconciatura che tira, tocca anche essere in pensiero perché il proprio expotrebbe fare. Forse non è ciò che accade sempre ma è accaduto ache, in procinto di godersi un momento più sereno della sua vita in compagnia dell’amato Sam Asghari, s è ritrovata il giorno delle nozze con l’uomo a dover affrontare il suo ex, che ha deciso di fareperi festeggiamenti.faal ...

