Britney Spears | panico al matrimonio | l' ex marito prova a imbucarsi in diretta Instagram e viene arrestato

(Di venerdì 10 giugno 2022) L'exdi, Jason Alexander, hato a rovinarle la festa, ma non ce l'ha fatta. La popstar, senza pace da anni per la nota vicenda giudiziaria con il padre, ieri...

Pubblicità

fanpage : Doveva essere un giorno di festa e invece... L’ex marito di Britney Spears ha fatto irruzione al matrimonio della c… - elickzs : elodie #marefuori ferragni #lorydelsanto #jeru #exjeru tropicana tancredi britney spears #radiozetaFHL22 spotify… - mauri48aho : RT @IlariaBifarini: Metti il tg la mattina, giusto per seguire un po’ di (dis)informazione ufficiale, e senti parlare di Chiara Ferragni e… - elickzs : elodie #marefuori ferragni #lorydelsanto #jeru #exjeru tropicana tancredi britney spears peaky blinders… - notanuggetz : RT @BSNewsItalia: ??| Britney Spears e Sam Asghari sono ufficialmente marito e moglie. Madonna, Drew Barrymore e Paris Hilton sono alcuni… -

, l'ex marito irrompe alle sue nozze Alexander si mostra in live streaming ai suoi follower mentre corre tra i boschi a Thousand Oaks avvicinandosi alla villa della cantante pop. Il ...Jason Alexander, marito per sole 55 ore di, ha fatto irruzione nella casa della cantante prima del suo matrimonio, avvenuto ieri, con Sam Asghari. Alexander è stato fermato dal personale di sicurezza e poi arrestato per un ...Al matrimonio c'era Madonna ma non c'erano i figli di lei. Mentre l'ex Jason Allen Alexander, che era stato suo marito per due giorni, ha provato a imbucarsi ...Jason Alexander, l'ex marito di Britney Spears, ha tentato di rovinare il matrimonio della cantante con il suo personal trainer Sam Asghari. L'evento è stato organizzato nella casa della popstar a Tho ...